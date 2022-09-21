Когда только появились слухи, что путин может объявить о мобилизации, Google Trends взорвались запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку, а также как сломать свои конечности безболезненно. Когда же о частичной "могилизации" сообщили официально, россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул.

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Протесты россиян не понравились властям

Кроме билетов россияне решили высказать и свое решительное "Нет". Так, движение "Весна" призвало выйти на всенародную акцию протеста и выразить свое недовольство на площади городов в каждом городе. Ведь они не понимают, за что будут умирать россияне.

В ответ на подобные призывы московская прокуратура угрожает заключением на 15 лет участникам акции протеста. Более того, московских силовиков еще с утра по тревоге вызвали на работу и приказали прибыть уже со щитами и дубинками.

Задержания протестующих

В Москве на улицы вышло большое количество несогласных с политикой кремля по мобилизации. Так, россияне скандировали "путина – в окопы".

Ответ российской власти был традиционно жесток. Кроме того, к протестующим в полиции, по данным российских СМИ, не пускают адвокатов.

РосСМИ также сообщают, что в Санкт-Петербурге людей беспощадно избивали дубинками во время задержания, одного мужчину полиция ударила головой об автозак и серьезно вывихнула ему руку. В участках у россиян отбирают телефоны.

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Мы стоим в окружении полиции у Исаакиевского собора. По одному из этого окружения вытаскивают протестующих. Протестующие сцепились руками. Вокруг нас много автозаков, много ОМОНа. Все журналисты в окружении,

– сообщили представители российских СМИ.



Протестующих бьют дубинками / Фото росСМИ

Протестующих задерживали не только в этих городах. Всюду, где проходили митинги, их жестоко подавляли. По состоянию на 20 часов вечера было задержано более 525 человек в 30 городах.

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