Перехід на кордоні росії та Грузії заблокований машинами громадян держави-агресорки. Утворились кілометрові колони з авто.

До речі "Поможемо уникнути призову": росіянам пропонують швидку "відмазку" від мобілізації

Росіяни так поспішають втекти з країни, що навіть порушують правила – вилітають на "зустрічку" у черзі. Оприлюднили відео з місця подій.

Проїхати неможливо. Кордон став,

– скаржаться очевидці.

Хаос на кордоні росії та Грузії: відео



Російсько-грузинський кордон / Фото Nexta

Куди тікають росіяни

путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в росії. Призвати збираються 300 тисяч резервістів. Росіяни одразу почали скуповувати квитки за кордон.

Так, на 21 – 22 вересня розкупили всі рейси в Єреван та Стамбул.

Ціни на авіаквитки за кордон сягнули 250 тисяч за рейс до Баку та 120 тисяч – за рейс до Тбілісі.

Ще одним шансом втекти для громадян країни-агресорки – виїхати у Фінляндію. На російсько-фінському кордоні вдень черга розтягнулася на понад 30 кілометрів. Кількість заявок на візи від росіян суттєво зросла.

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