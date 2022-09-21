У декількох містах росії люди виходять на протести. Вже відомо про понад 500 затриманих. Водночас більшість намагається втекти.

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Біля кордону з Фінляндією черга – на понад 30 кілометрів

Країни Балтії вже не впускають росіян. Єдиний шанс втекти для громадян країни-агресорки – виїхати у Фінляндію. На російсько-фінському кордоні черга розтягнулася на понад 30 кілометрів.

Єдиний доступний суходільний шлях для громадян з болот, якщо вони хочуть потрапити до країн ЄС, тільки через Фінляндію. Черга розтягнулась більш, ніж на тридцять кілометрів,

– мовиться у повідомленні.

За іншими даними, черга розтягнулася вже на 35 кілометрів.

У Фінляндії заявили, що кількість заявок на візи від росіян суттєво зросла.

Черга на кордоні росії та Фінляндії: дивіться відео

Залужний відреагував на мобілізацію у росії

Валерій Залужний відреагував на новинку про часткову мобілізацію у росії. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські герої захищають рідну землю вже 8 років і 7 місяців. Повномасштабний наступ російських окупантів не злякав українців. Народ об'єднався й гідно зустрів ворога.

"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією", – заявив Залужний.

Він додав, що українці переможуть.

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