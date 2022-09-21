Українські герої обороняють рідну землю й завдають ворогу колосальних втрат. Залужний наголосив, що повномасштабний наступ росіян не злякав українців.
Зауважте Росія порушила засади статуту ООН, рішення путіна про мобілізацію – помилка, – Байден
Український народ об'єднався та гідно зустрів ворога. Оголошення мобілізації у росії – це підтвердження цього. Залужний нагадав, що сотні тисяч українців та українок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей та майбутнє України.
Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією,
– заявив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українці – переможуть.
Зеленський про мобілізацію у росії
Володимир Зеленський відреагував на часткову мобілізацію у росії. Український лідер заявив, що свідчить про провал кривавої авантюри путіна.
Військам країни-окупантки катастрофічно не вистачає офіцерів та іншого військового персоналу. Саме тому росія мобілізувала кадетів – хлопців, які не вміють воювати. Тепер вони загинули.
Путін розуміє своє становище. Однак хоче втопити Україну у крові. Зокрема, крові своїх солдатів.
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