Українські герої обороняють рідну землю й завдають ворогу колосальних втрат. Залужний наголосив, що повномасштабний наступ росіян не злякав українців.

Зауважте Росія порушила засади статуту ООН, рішення путіна про мобілізацію – помилка, – Байден

Український народ об'єднався та гідно зустрів ворога. Оголошення мобілізації у росії – це підтвердження цього. Залужний нагадав, що сотні тисяч українців та українок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей та майбутнє України.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українці – переможуть.

Зеленський про мобілізацію у росії

Володимир Зеленський відреагував на часткову мобілізацію у росії. Український лідер заявив, що свідчить про провал кривавої авантюри путіна.

Військам країни-окупантки катастрофічно не вистачає офіцерів та іншого військового персоналу. Саме тому росія мобілізувала кадетів – хлопців, які не вміють воювати. Тепер вони загинули.

Путін розуміє своє становище. Однак хоче втопити Україну у крові. Зокрема, крові своїх солдатів.

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