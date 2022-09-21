За словами українського лідера, мобілізація росіян свідчить про провал кривавої авантюри путіна. Про це Зеленський заявив у новому інтерв'ю.

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Що каже Зеленський про мобілізацію в росії

Український президент вважає, що через величезні втрати в Україні російським військам катастрофічно не вистачає офіцерів та іншого військового персоналу. Тому вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміють воювати.

Ці курсанти загинули. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони приходять до нас й вмирають,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що путін розуміє своє становище, але він хоче завалити українську армію трупами росіян. Російський диктатор бачить, що його частини просто розбігаються, а йому потрібна багатомільйонна армія.

"Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас вторгається, просто тікає. Він хоче втопити Україну у крові, зокрема, у крові своїх солдатів", – підкреслив Зеленський.

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