Всього планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Подробиці нововведення повідомив голова комітету держдуми з оборони росії андрій картаполов, пишуть росЗМІ.

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З яких регіонів найактивніше мобілізовуватимуть людей

За словами картаполова, основна частина призовників буде з центральних та західних регіонів росії, виходячи з їхнього мобілізаційного ресурсу.

Також він зазначив, що "кожен суб'єкт отримує рознарядку зі своїх можливостей".

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