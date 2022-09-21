Всього планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Подробиці нововведення повідомив голова комітету держдуми з оборони росії андрій картаполов, пишуть росЗМІ.
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З яких регіонів найактивніше мобілізовуватимуть людей
За словами картаполова, основна частина призовників буде з центральних та західних регіонів росії, виходячи з їхнього мобілізаційного ресурсу.
Також він зазначив, що "кожен суб'єкт отримує рознарядку зі своїх можливостей".
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