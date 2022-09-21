Всего планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов. Подробности нововведения сообщил глава комитета госдумы по обороне россии андрей картаполов, пишут росСМИ.
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Из каких регионов наиболее активно будут мобилизовывать людей
По словам картаполова, основная часть призывников будет из центральных и западных регионов россии исходя из их мобилизационного ресурса.
Также он отметил, что "каждый субъект получает разнарядку по своим возможностям".
Частичная мобилизация в россии: главные новости
- У московских военкоматов уже есть очереди. Туда вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов и медиков.
- В минобороны россии заявили, что всего планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов.
- У россиян уже началась паника. Жители страны-оккупанта уже между собой рассказывают, где можно получить повестку в военкомат.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал план путина "бермудским треугольником" и заявил, что мобилизация – это программа утилизации россиян.
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