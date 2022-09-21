Мобилизация – это программа утилизации россиян. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как в СНБО отреагировали на мобилизацию в россии

Данилов назвал план путина "бермудским треугольником":

Это комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – чвк "вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – "Белая лада"

– заявил секретарь СНБО.

Частичная мобилизация в россии: все, что известно

Путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения: смотрите видео