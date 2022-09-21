Мобілізація – це програма утилізації росіян. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми У бій йдуть не "старики": як виглядатимуть хвилі мобілізації у росії

Як у РНБО відреагували на мобілізацію в росії

Данілов назвав план путіна "бермудським трикутником":

Це комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в'язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада"

– заявив секретар РНБО.

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