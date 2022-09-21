Мобілізація – це програма утилізації росіян. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Як у РНБО відреагували на мобілізацію в росії
Данілов назвав план путіна "бермудським трикутником":
Це комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в'язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада"
– заявив секретар РНБО.
Часткова мобілізація у росії: все, що відомо
- У росії 21 вересня оголосили часткову мобілізацію. Відповідний указ владіміра путіна вже з'явився на сайті кремля.
- Через мобілізацію росіяни викупили всі квитки на 21 та 22 вересня з Москви до Стамбулу. Мовиться саме про прямі рейси без пересадок.
- Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. Він стверджує, що часткова мобілізація захопить 1% загального мобілізаційного ресурсу.
- В ОП Михайло Подоляк заявив, що мобілізація у країни-окупантки йде "за планом". Він вважає, що у життя чудове почуття гумору.
Варто переглянути – Путін оголосив часткову мобілізацію у росії під час термінового звернення: дивіться відео