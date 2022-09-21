Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации, но переживания среди россиян начало распространяться еще накануне. Они активно искали, как убежать из страны или хотя бы получить отсрочку. Теперь же начинают делиться между собой "точками", где можно получить заветное приглашение в военкомат, передает 24 канал.

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В военкоматах Москвы выстраиваются очереди

В местных телеграм-каналах сообщают о том, что к военкоматам уже выискивают очереди. Но речь идет уже не о дальних регионах россии, а о Москве и Санкт-Петербурге. А это еще раз доказывает, что мобилизация наконец-то начала касаться каждого в стране-агрессоре.

Перед военкоматом в Бутырском районе – очередь: видео

Повестки также вручают в Санкт-Петербурге. На фото можно увидеть, что их получили мужчины 42 и 36 лет. Заметим, что первого это не должно было касаться. Ведь оккупанты пообещали, что в первой волне будет идти речь только о тех, кому 35 лет. В который раз соврали.



Приглашают в военкомат жителей Санкт-Петербурга / Фото с телеграма Инсайдер UA



Приглашают в военкомат жителей Санкт-Петербурга / Фото с телеграма Инсайдер UA

Между тем, жители столицы еще и рассказывают друг другу, каких мест лучше избегать. Для этого москвичи создали специальный телеграм-канал, на котором делятся увиденным. К примеру, стало известно, что на проспекте 60-летия Октября, 18 и рядом стоит автомобиль с правоохранителями. Они ходят между дворами. Не исключено, что в поиске тех, кого можно отправить на службу, а затем – на фронт.



Пользователи сети показали мобилизационное предписание / Фото с телеграма Чикова

На собрание отправляют практически сразу же

В других телеграм-каналах сообщают, что в военкоматах зовут в основном:

бывших десантников;

танкистов;

артиллеристов;

медиков.

Интересно, что на сборы у мобилизованных практически нет времени. На следующий день они должны прибыть в пункт встречи.

Несправедливо было бы обойти вниманием интересный момент, связанный с мобилизацией в россии. Как выяснилось, под нее не подпадают депутаты госдумы, а также сенаторы. Мол, им закон не разрешает идти служить.

Добавим, что россия готовится мобилизовать 300 тысяч бойцов. Об этом заявил минобороны сергей шойгу. Также, по его словам, эта цифра – всего 1% мобилизационного резерва страны.

Что касается потерь за почти 7 месяцев войны, то они, убеждает минобороны, смехотворны. Речь идет о 5 937 российских бойцах. Поскольку в реальности погибло по меньшей мере 55 110 оккупантов, то и призвать могут не 300 тысяч, а целых 3 миллиона.

Достойно внимания – россияне уже начали искать в сети, как бежать из страны: смотрите видео