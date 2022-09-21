Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію, але переживання серед росіян почало ширитися ще напередодні. Вони активно шукали як втекти з країни або бодай отримати відстрочку. Тепер же починають ділитися між собою "точками", де можна отримати заповітне запрошення до військкомату, передає 24 канал.

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У військкоматах Москви шикуються черги

У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що до військкоматів уже вишукують черги. Але мовиться вже не про дальні регіони росії, а про Москву та Санкт-Петербург. А це вкотре доводить, що мобілізація нарешті почала стосуватися кожного у країні-агресорці.

Перед військкоматом у Бутирському районі – черга: відео

Повістки також вручають у Санкт-Петербурзі. На фото можна побачити, що їх отримали чоловіки 42 і 36 років. Зауважимо, що першого б не мало це стосуватися. Адже окупанти пообіцяли, що у першій хвилі мовитиметься лише про тих, кому 35 років. Вкотре збрехали.



Запрошують до військкомату мешканців Санкт-Петербурга / Фото з телеграму Інсайдер UA



Запрошують до військкомату мешканців Санкт-Петербурга / Фото з телеграму Інсайдер UA

Тим часом мешканці столиці ще й розповідають один одному, які місця краще уникати. Для цього москвичі створили спеціальний телеграм-канал, у якому діляться побаченим. Наприклад, стало відомо, що на проспекті 60-річчя Жовтня, 18 та поруч стоїть автомобіль з правоохоронцями. Вони ходять поміж дворів. Не виключено, що в пошуку тих, кого можна відправити на службу, а потім – на фронт.



Користувачі мережі показали мобілізаційний припис / Фото з телеграма Чікова

На збори відправляють практично відразу ж

В інших телеграм-каналах повідомляють, що до військкоматів кличуть здебільшого:

колишніх десантників;

танкістів;

артилеристів;

медиків.

Цікаво, що на збори у мобілізованих практично немає часу. Уже наступного дня вони мають прибути до пункту зустрічі.

Несправедливо було б оминути увагою цікавий момент, пов'язаний з мобілізацією у росії. Як з'ясувалося, під неї не підпадають депутати держдуми, а також сенатори. Мовляв, їм закон не дозволяє йти служити.

Додамо, що росія готується мобілізувати 300 тисяч бійців. Про це заявив міноборони сєргєй шойгу. Також, за його словами, ця цифра – усього 1% від мобілізаційного резерву країни.

Що стосується втрат за майже 7 місяців війни, то вони, переконує міноборони, сміховинні. Мовиться про 5 937 російських бійців. Оскільки в реальності загинуло щонайменше 55 110 окупантів, то і призвати можуть не 300 тисяч, а цілих 3 мільйони.

Варте уваги – росіяни вже почали шукати в мережі, як втекти з країни: дивіться відео