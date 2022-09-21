Владімір путін та його черговий указ вкотре показали "рівність" серед росіян. Поки одних відправлятимуть як гарматне м'ясо на фронт у рамках часткової мобілізації, інші відсиджуватимуться у теплих кріслах, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Мобілізація стосується лише челяді

Джерела у раді федерації поділилися не надто втішною новиною для звичайних росіян. Їх, на відміну від депутатів держдуми та сенаторів, можуть мобілізувати. А от ті, кого ми перелічили, не підлягають мобілізації. Мовляв, за законом не можна.

Зауважимо, що планують "косити" щонайменше 300 тисяч людей. Це так пообіцяв міноборони сєргєй шойгу. Але оскільки в нього проблеми з математикою, то не виключено, що він мав на увазі 3 мільйони.

Втрати смішні, а мобілізація – скромна

Якщо вірити шойгу, а йому вірити не можна, часткова мобілізація торкнеться лише певних груп придатних до служби. Мовиться про тих, хто:

уже відслужив у війську;

має військово-облікову спеціальність;

має бойовий досвід.

Ба більше, ця часткова мобілізація, запевняє міноборони, стосуватиметься лише 1% мобілізаційного ресурсу.

А тепер про втрати. Міністр оборони країни-агресорки розповів, що за практично 7 місяців повномасштабної війни, названої ворогом "спецоперацією", втрат майже нема. Мовиться про 5 937 російських бійців, які загинули на фронті. Ба більше, серед поранених майже 90% вже одужали. Зауважимо, що в ці побрехеньки навіть свої не вірять.

Але це ще не все. Вирішив шойгу розповісти і про втрати серед українських військових. А тут потрібно присісти, якщо ви досі цього не зробили. За його словами, загалом мовиться про понад 110 тисяч захисників нашої держави:

61 207 загиблих;

49 368 поранених.

А тепер про реальний перебіг подій. Від початку повномасштабного вторгнення наші військові відправили на той світ 55 110 окупантів. З них за минулу добу квитки на "концерт кобзона" отримали 300 бійців.

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