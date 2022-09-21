Владимир путин и его очередной указ в который раз показали "равенство" среди россиян. Пока одних будут отправлять как пушечное мясо на фронт в рамках частичной мобилизации, другие будут отсиживаться в теплых креслах, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также В россии объявили всенародную акцию протеста против мобилизации

Мобилизация касается только челяди

Источники в совете федерации поделились не слишком утешительной новостью для обычных россиян. Их, в отличие от депутатов госдумы и сенаторов, могут мобилизовать. А вот те, кого мы перечислили, не подлежат мобилизации. Мол, по закону нельзя.

Заметим, что планируют "косить" не менее 300 тысяч человек. Это так пообещал министр обороны сергею шойгу. Но поскольку у него проблемы с математикой, то не исключено, что он имел в виду 3 миллиона.

Потери смешные, а мобилизация – скромная

Если верить шойгу, а ему верить нельзя, частичная мобилизация коснется только определенных групп, пригодных к службе. Речь идет о тех, кто:

уже отслужил в армии;

имеет военно-учетную специальность;

имеет боевой опыт.

Более того, эта частичная мобилизация, уверяет минобороны, будет касаться только 1% мобилизационного ресурса.

А теперь о потерях. Министр обороны страны-агрессора рассказал, что за практически 7 месяцев полномасштабной войны, названной врагом "спецоперацией", потерь почти нет. Речь идет о 5 937 российских бойцах, погибших на фронте. Более того, среди раненых почти 90% уже поправились. Заметим, что в эту ложь даже свои не верят.

Но это еще не всё. Решил шойгу рассказать и о потерях среди украинских военных. А тут нужно присесть, если вы до сих пор этого не сделали. По его словам, всего речь идет о более чем 110 тысячах защитников нашего государства:

61 207 погибших;

49 368 раненых.

А теперь о реальном ходе событий. С начала полномасштабного вторжения наши военные отправили на тот свет 55 110 оккупантов. Из них за прошедшие сутки билеты на "концерт кобзона" получили 300 бойцов.

Достойно внимания – россияне уже начали искать в сети, как бежать из страны: смотрите видео