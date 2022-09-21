Поки українські військові роблять усе можливе, щоб щоденна статистика втрат ворога лише зростала, самі окупанти продовжують голосити про "потєрь нєт". Не став виключенням сєргєй шойгу.

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Шойгу збрехав про реальні втрати ворога

Під час свого виступу міноборони країни-агресорки назвав смішну цифру. Мовиться про 5 937 військових. Мовляв, рівно стільки бійців з росії загинули на фронті.

Цікаво, що озвученим цифрам не вірить ніхто. Навіть російський пропагандист сємьон пєгов. Він написав у своєму телеграмі просто: "Не знаємо як у шойгу, але у нас більше..."

За словами шойгу, 90% поранених російських бійців уже одужали. Якщо послухати його, то всі ці "похоронки" в росії, куплені білі легковики – телевізійні вигадки. Країна-агересорка узагалі не зазнала жодних втрат. Адже що таке 6 тисяч бійців на 140-мільйонне населення?

Зауважимо, що він під час свого виступу збрехав також і про втрати України у війні. Мовляв, наша держава вже втратила понад 61 тисячу своїх героїв. Якщо бути точнішими, то міноборони росії назвав такі цифри:

61 207 загиблих українських військових;

і ще 49 368 поранених.

І хоч "потєрь нєт", росія планує відправляти на війну ще більше гарматного м'яса. А це вже ніяк не збігається зі статистикою, наведеною шойгу вище. Адже навіщо додатково набирати військових, якщо все під контролем?

Мобілізують ще 300 тисяч росіян

Мовиться про резервістів. Зокрема тих, хто:

уже відслужив;

має військово-облікову спеціальність;

може похизуватися бойовим досвідом.

Натомість, переконує шойгу, часткова мобілізація не стосуватиметься тих, хто уже служить за призовом. Крім того, під неї не підпадатимуть студенти.

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