По словам украинского лидера, мобилизация россиян свидетельствует о провале кровавой авантюры путина. Об этом Зеленский заявил в новом интервью.
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Что говорит Зеленский о мобилизации в россии
Украинский президент считает, что из-за огромных потерь в Украине российским войскам катастрофически не хватает офицеров и другого военного персонала. Поэтому они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умеют воевать.
Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить учебу. Все эти люди не могут воевать. Они приходят к нам и умирают,
– отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что путин понимает свое положение, но он хочет завалить украинскую армию трупами россиян. Российский диктатор видит, что его части просто разбегаются, а ему нужна многомиллионная армия.
"Потому что он видит, что большинство тех, кто к нам вторгается, просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат", – подчеркнул Зеленский.
Мобилизация в россии: что известно
- Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация охватит 1% общего мобилизационного ресурса.
- В российской госдуме рассказали, что основная часть призывников будет из центральных и западных регионов россии, исходя из их мобилизационного ресурса.
- Впрочем, мобилизация коснется не всех. От нее сразу же освободили чиновников и депутатов страны-агрессора.
- Кстати, у россиян уже началась огромная паника на фоне частичной мобилизации.
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