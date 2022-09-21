По словам украинского лидера, мобилизация россиян свидетельствует о провале кровавой авантюры путина. Об этом Зеленский заявил в новом интервью.

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Что говорит Зеленский о мобилизации в россии

Украинский президент считает, что из-за огромных потерь в Украине российским войскам катастрофически не хватает офицеров и другого военного персонала. Поэтому они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умеют воевать.

Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить учебу. Все эти люди не могут воевать. Они приходят к нам и умирают,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что путин понимает свое положение, но он хочет завалить украинскую армию трупами россиян. Российский диктатор видит, что его части просто разбегаются, а ему нужна многомиллионная армия.

"Потому что он видит, что большинство тех, кто к нам вторгается, просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат", – подчеркнул Зеленский.

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