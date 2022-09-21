Президент США зауважив, що ніхто не загрожував росії і ніхто, крім кремля, не прагнув конфлікту. Раніше ЗМІ повідомляли, що через заяву путіна 21 вересня промову Байдена повелось переписувати.

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Байден заявив, що рішення путіна про мобілізацію є помилкою

Джо Байден заявив, що росія, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вторгся в Україну.

Росія безсоромно порушила основи Хартії ООН,

– заявив Байден.

Президент США також пригадав, що 21 вересня путін знову пригрозив Європі ядерною зброєю. У контексті цього Джо Байден пригадав про режим нерозповсюдження ядерної зброї, а також зазначив, що росії ніхто не загрожував. Також ніхто, крім неї, не прагнув цього конфлікту.

"Зараз знаходять масові могили в Ізюмі, тіла зі слідами тортур. Це війна, спрямована проти існування української держави, українського народу. Від цього має холонути кров", – сказав Байден.

Також Джо Байден заявив, що:

США тісно працюють із союзниками, щоб не допустити потенційної атаки росії на територію НАТО;

рішення про мобілізацію в росії – це помилка . Це погана новина для росіян;

. Це погана новина для росіян; вірить, що демократія є найбільшим інструментом людства. США її захищатимуть;

США ніколи не визнають референдуми на окупованих територіях;

Штати виступають за включення нових членів до Ради безпеки ООН та за відміну права вето.

Президент США пояснив, що постійні місця в ООН треба виділити для африканських держав та Латинської Америки, а також для країн, які вони давно підтримують.

Джо Байден додав, що США хочуть, щоби війна в Україні закінчилася на справедливих умовах.

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Варто пригадати, що владімір путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в росії.

За словами російського міністра оборони сергія шойгу, у росії збираються мобілізувати 300 тисяч резервістів. Мобілізують тих, хто відслужив, мають військово-облікову спеціальність, мають бойовий досвід.

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