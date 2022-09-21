Наступного тижня путін може оголосити ядерну війну. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Варте уваги Це матиме наслідки, – Байден пригрозив путіну щодо використання ядерної або хімічної зброї

Застосовуватимуть "усі" складові збройних сил

Попередньо, "референдуми" на окупованих територіях завершуються 27 вересня, наступного дня стануть відомі результати. За словами Шейтельмана, держдума одразу ж проголосує, а далі – виходить путін та шойгу з ультиматумом для України.

Найімовірніше, країна-агресорка вимагатиме від українських військ залишити "російські" території впродовж 72 годин, в іншому випадку росія звільнятиме їх із застосуванням "усіх складових збройних сил".

Що фактично буде означати оголошення ядерної війни,

– сказав політтехнолог.

Остання надія путіна

Президент США Джо Байден пообіцяв застосувати ядерну зброю. Ба більше, йдеться про пропорційну відповідь. "Тобто у відповідь на тактичну 5 мегатонн буде тактичне 5 мегатонн, а не стратегічне по москві", – пояснив Шейтельман.

Раніше Велика Британія обіцяла зовсім інше. Мовилося про те, що у відповідь на удар по Україні буде завдано удару по центрах прийняття рішень у росії.

Байдену треба вирішити, що робити. Ось росіяни вдарили по українським військам під Херсоном ядерним снарядом. Він може вдарити по новій землі, по курильських островах, по Криму, а може сказати, що не хоче заради України починати третю світову війну,

– наголосив політтехнолог.

Безумовно, у цій ядерній війні переможе НАТО. "Немає у росії ймовірності перемогти, вона буде знищена. Не усі росіяни помруть, але у них не буде армії, не буде держави. Це буде однозначна перемога західних війкових сил, але будуть сотні мільйонів жертв", – зауважив політтехнолог.

Шейтельман наголосив, що рішення за Байденом, і воно доволі складне. "Я сподіваюся, що він його прийме. Путін розраховує на те, що Байден не наважиться. Це його остання надія", – підсумував він.

Як Байден відповість на ядерний удар путіна: дивіться відео