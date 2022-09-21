На следующей неделе путин может объявить ядерную войну. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Стоит внимания Это будет иметь последствия, – Байден пригрозил путину относительно использования ядерного или химического оружия

Применять "все" составляющие вооруженных сил

Предварительно "референдумы" на оккупированных территориях завершаются 27 сентября, на следующий день станут известны результаты. По словам Шейтельмана, госдума сразу же проголосует, а дальше выходит путин и шойгу с ультиматумом для Украины.

Скорее всего, страна-агрессор потребует от украинских войск покинуть "российские" территории в течение 72 часов, в противном случае россия будет освобождать их с применением "всех составляющих вооруженных сил".

Что фактически будет означать объявление ядерной войны,

– сказал политтехнолог.

Последняя надежда путина

Президент США Джо Байден пообещал применить ядерное оружие. Более того, речь идет о пропорциональном ответе. "То есть в ответ на тактическую 5 мегатонн будет тактическое 5 мегатонн, а не стратегическое по Москве", – пояснил Шейтельман.

Ранее Великобритания обещала совсем другое. Речь шла о том, что в ответ на удар по Украине будет нанесен удар по центрам принятия решений в россии.

Байдену нужно решить, что делать. Вот россияне ударили по украинским войскам под Херсоном ядерным снарядом. Он может ударить по новой земле, по курильским островам, по Крыму, а может сказать, что не хочет ради Украины начинать третью мировую войну,

– подчеркнул политтехнолог.

Безусловно, в этой ядерной войне НАТО победит. "Нет у россии вероятности победить, она будет уничтожена. Не все россияне умрут, но у них не будет армии, не будет государства. Это будет однозначная победа западных военных сил, но будут сотни миллионов жертв", – отметил политтехнолог.

Шейтельман подчеркнул, что решение за Байденом, и оно достаточно сложное. "Я надеюсь, что он его примет. Путин рассчитывает на то, что Байден не отважится. Это его последняя надежда", – подытожил он.

Как Байден ответит на ядерный удар путина: смотрите видео