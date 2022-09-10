Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше російські пропагандисти на своєму телебаченні прямо погрожували завдати ударів по Рівненській і Хмельницькій АЕС.

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Загрози застосування ядерної зброї немає

Гудков розповів, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає або вона мінімальна. Однак це не означає, що така загроза не з'явиться в майбутньому.

Коли весь фронт тріщатиме по швах, коли нічого не вдаватиметься, коли буде масова втеча військ, коли військові тікатимуть, кидаючи зброю і не звертаючи увагу на всі трибунали, тоді ризик посилиться,

– зазначив російський опозиційний політик.

Він додав, що це вже почалось, й у світу немає іншого виходу, як дотиснути путіна. Він зараз не готовий вмирати.

"Він не готовий до ядерної війни ні морально, ні психологічно, ні організаційно, ні технічно. Так само як він не був готовим у 2014 році до широкомасштабної агресії проти України", – зауважив Гудков.

Путін одразу отримає удар у відповідь

За його словами, путін отримує жорсткі погрози й сигнали, якщо він застосує ядерну зброю, то негайно отримає удар у відповідь. Цей фактор дуже раціоналізує його, незважаючи на те, наскільки він з'їхав з ґлузду.

У нього ще достатньо адекватності, щоб оцінити особисту загрозу. А він такий, що готовий зруйнувати все і всіх довкола, аби лише самому залишитись живим. Тому він дуже хворобливо реагує на загрози своєму життю, тож країни Заходу мають зробити все, щоб у путіна й думки не було про застосування ядерної зброї,

– наголосив російський опозиційний політик.

Як путіну втримати армію від втеч

Гудков припустив, що втечі російської армії на різних ділянках фронту пов'язані з тим, що вони шоковані, оскільки не звикли до таких умов. Зазвичай вони або наступають, або все накривають вогнем, забезпечуючи безпеку своїх позицій.

"Утім я думаю, що скоро фронт усе одно буде стабілізований. Завжди навіть наступ має обмежені ресурси: людські, моральні, технічні, фізичні. Люди не можуть бути постійно на максимумі, й передишка настане", – підкреслив він.

На думку російського опозиційного політика, коли буде стабілізований фронт, путін знову почне торгуватись зі світом до наступного наступу ЗСУ. Однак позиції путіна нині слабші, ніж навіть 1,5 тижня тому. Путін уже не може вимагати одних територій замість інших.

Він зараз не може на когось тиснути й висувати ультиматуми. Однак все одно буде намагатись розіграти останні карти, щоб досягти більш-менш успішного виходу з війни. Думаю, на це він усе ще сподівається,

– підсумував Гудков.

Гудков сказав, чи є загроза застосування ядерної зброї путіним: дивіться відео

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