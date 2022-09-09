Наративи, які росіяни транслюють у себе на телебаченні, просто вражають. У прямому ефірі вони відкрито погрожують атакувати ядерні об'єкти України.

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Що заявили пропагандисти

Рупори кремля кажуть запустити "пару "Калібрів" по Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях. Мовляв, після цього "риторика американців зміниться".

Раніше російське командування погрожувало підірвати Запорізьку АЕС. Для цього станцію вже замінували. Мовляв, вона буде або російською, або нічиєю. Однак вибух на ЗАЕС призвів би до ядерної катастрофи, яка б поширилася на багато країн світу.

Росіяни обстрілюють ЗАЕС: яка там ситуація

7 вересня окупанти вчергове обстріляли Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Через це вже вдруге за добу в місті зникло світло. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Енергодару евакуюватися з міста, адже росіяни займаються ядерним тероризмом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС не дав відчутних результатів у питанні демілітаризації об'єкта. Тому Кабмін пропонує створити Міжнародну місію за участі Євросоюзу, ООН та інших організацій. Завданням буде – посприяти виведенню російських військ із ЗАЕС та 30-кілометрової території навколо станції. Це забезпечить безпечне функціонування станції.

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