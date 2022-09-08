Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков, повідомляє 24 канал. Водночас Кабмін пропонує скерувати на ЗАЕС ще одну місію для демілітаризації.

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Україна розглядає можливість зупинки ЗАЕС

Коріков розповів, що наразі розглядається варіант зупинки Запорізької АЕС.

Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений,

– зауважив інспектор.

За його словами, наступне погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що Україна буде вимушена експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом системи безпеки. Загалом для потреб станції необхідно 4 цистерни дизпального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити на атомну станцію через лінію зіткнення.

"Ми можемо потенційно потрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме не лише наслідки для території України, а й транскордонні наслідки", – додав Коріков.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень:

усі 4 лінії видачі потужності ЗАЕС,

лінії зв'язку станції з тепловою електростанцією,

лінії видачі потужності теплової електростанції.

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Зупинка ЗАЕС не є пріоритетним сценарієм

У Держатомрегулюванні пояснили заяву Корікова. Там зауважили, що інформація про те, що Україна буцімто розглядає варіант зупинки усіх енергоблоків ЗАЕС, є некоректною.

Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Серед багатьох з них є і такий, який передбачає повну зупинку енергоблоків,

– мовиться у повідомленні.

Експерти наголосили, що ці слова не варто розуміти як те, що зупинка усіх реакторів ЗАЕС є пріоритетним і головним сценарієм дій, які можливі найближчим часом.

"Держатомрегулювання вивчає усі потенційні варіанти, однак, очевидно, не всі вони будуть застосовані. Тобто, повна зупинка енергоблоків ЗАЕС в окупації, умовах воєнних дій з небезпекою фактично втратити електроживлення власних потреб станції, не є пріоритетним варіантом, як це трактують ЗМІ", – підсумували в Держатомрегулюванні.

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Кабмін запрошує на ЗАЕС ще одну місію

Під час засідання Кабінету міністрів 7 вересня прем'єр Денис Шмигаль розповів, що з європейським та німецьким керівництвом обговорили необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів,

– додав очільник уряду.

Тому Кабмін пропонує створити Міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій. Вона повинна посприяти виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню.

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