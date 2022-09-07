Російські ЗМІ поширили безглузді заяви постійного представника росії при ООН василя небензі щодо цього. Там, мовляв, не вважають, що проблема узагалі є.

До теми Заклики створити зону безпеки на Запорізькій АЕС: Зеленський окреслив позицію України

"Росія не вважає серйозною пропозицію щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС", – каже небензя.

Звісно, що росія "не вважає" – це не секрет, що в цій країні не вважають абсолютно ні на що. Правила їм не писанні, та що стосується ядерної безпеки світу – надто легковажно називати "несерйозними" рекомендації ООН.

Що цьому передувало

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та росію пообіцяти не вести бойових дій у напрямку Запорізької АЕС і з території станції – тим самим створити безпечну зону.

Як відомо, попередньо МАГАТЕ опублікувала звіт щодо ситуації на електростанції, де підтвердили, що росія розмістила на території ЗАЕС військову техніку, зокрема, у машинних залах енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори.



Військова техніка на території ЗАЕС / Фото МАГАТЕ

Комісія наголосила, що рекомендує прибрати з ЗАЕС усіх людей та техніку, які можуть впливати на безпеку станції. Адже обстріли можуть призвести до пошкодження обладнання станції та викиду радіоактивних матеріалів.

Та, як бачимо, для росії ці рекомендації видаються "несерйозними" – куди ж тут ООН, МАГАТЕ, якщо у них є своє бачення безпекової ситуації на ядерних об'єктах.

Зеленський теж відреагував на пропозицію МАГАТЕ

Президент зазначив, що аби врахувати рекомендації, потрібно чітко розуміти, що для того, аби створити зону захисту на станції, МАГАТЕ повинні змусити росію демілітаризувати станцію.

Треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту,

– зауважив Володимир Зеленський.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував звіт МАГАТЕ за те, що там немає даних про безпеку персоналу та воєнні злочини росіян, такі як викрадення та катування працівників.

Не подобається звіт МАГАТЕ й раднику глави ОП Михайлу Подоляку. Він не розуміє, для чого треба було їхати на станцію, щоб потім робити банальні заяви.

Більше про це – Подоляк різко відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: дивитись відео