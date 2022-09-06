У доповіді йдеться, що на ЗАЕС виникла нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії, яка може статись через військові дії.

Увага Місія МАГАТЕ покинула ЗАЕС, на станції залишилось 2 спостерігачів

Фахівці зазначили, що потрібна домовленість усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які допоможуть створити негайно таку зону ядерної безпеки.

Звіт МАГАТЕ складає 52 сторінки та має назву "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами,

– йдеться у звіті.

У МАГАТЕ повідомили про зафіксовані наслідки обстрілів, влучання були:

в одному маслобаку для змазки турбін;

по дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо;

по спецбудівлі, де розміщуються свіже ядерне паливо та сховище ядерних відходів;

у новому учбовому корпусі;

у будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт системи фізичного захисту;

по контейнеру, де розташована система радіаційного контролю.

У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що, попри те, що минулі обстріли не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки. Гроссі також повідомив, що рівень радіації в цьому районі залишається нормальним.

МАГАТЕ радить забрати зі станції військову техніку

Зазначають, що члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори.

МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.

Агентство зазначило, що безпеку на ЗАЕС забезпечує персонал належним чином, однак присутність військових, техніки та представників "росатому" створює на них тиск і вони перебувають у "складних обставинах".

Важливо! Відтак МАГАТЕ рекомендує прибрати з ЗАЕС усіх людей та техніку, які можуть впливати на безпеку станції.



Військова техніка на території ЗАЕС / Фото МАГАТЕ

Безпека персоналу станції

Окрім морального тиску на працівників ЗАЕС з боку окупантів, штат на станції виснажено через те, що часто персонал змушений працювати понаднормово.

До того ж росіяни не надають персоналу повний доступ до абсолютно всіх приміщень станції що теж створює потенційну небезпеку.

Ймовірність аварії

Що стосується ймовірності аварії на ЗАЕС, то персонал станції повідомив, що вони регулярно проходять протиаварійні навчання, але навчальний аварійний центр на території станції зайняли російські військові, а для персоналу створили альтернативний центр, який не відповідає необхідним вимогам – не має незалежного джерела живлення і вентиляції, а також безперебійного доступу до зв'язку та інтернету.

Тож, МАГАТЕ рекомендує відновити цю систему аварійного реагування на станції.

Коротко про візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Відразу після відвідин станції глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив захоплення роботою українських працівників у надскладних умовах. Гроссі підкреслював, що українці дбають про ЗАЕС та "дуже добре працюють".

Також Гроссі заявляв, що російські військові були на ЗАЕС під час роботи місії. Він хотів з ними поспілкуватись, але його не пустили до окупантів.

Водночас в Офісі Президента схарактеризували довгоочікуваний візит місії МАГАТЕ як "дивний". Зокрема, радник Михайло Подоляк зазначив, що не впевнений, чи розуміють у МАГАТЕ, що насправді відбувається, та чим це загрожує.

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