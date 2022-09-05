Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що МАГАТЕ поїхала зі станції. При цьому, там залишилось 2 спостерігачів.
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Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі,
– повідомляє "Енергоатом".
Попри всі ризики та порушення ЗАЕС продовжує працювати.
Місію МАГАТЕ супроводжували російські військові: дивіться відео
Як працює станція
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що наразі Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
В роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби ЗАЕС.
Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу. Разом з тим російські військові залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.
Цаплієнко зауважив, що Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.
Візит МАГАТЕ на ЗАЕС
- Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив захоплення щодо роботи українських працівників у надскладних умовах. Гроссі підкреслював, що українці дбають про ЗАЕС та "дуже добре працюють".
- Також Рафаель Гроссі заявляв, що російські військові були на Запорізькій атомній електростанції під час роботи місії. Він хотів з ними поспілкуватись. Та його не пустили до окупантів. Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що якраз хотів запитати росіян, чому вони були в блоковому щиті управління та чи не могли б повернути його до звичайної функціональності.
- А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк схарактеризував довгоочікуваний візит місії МАГАТЕ як "дивний". За його словами, не можна збагнути, чи розуміють у МАГАТЕ, що насправді відбувається, та чим це загрожує.
Що казали в МАГАТЕ після відвідин ЗАЕС: дивіться відео