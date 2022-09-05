Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що МАГАТЕ поїхала зі станції. При цьому, там залишилось 2 спостерігачів.

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Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі,

– повідомляє "Енергоатом".

Попри всі ризики та порушення ЗАЕС продовжує працювати.

Місію МАГАТЕ супроводжували російські військові: дивіться відео

Як працює станція

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що наразі Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

В роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу. Разом з тим російські військові залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Цаплієнко зауважив, що Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив захоплення щодо роботи українських працівників у надскладних умовах. Гроссі підкреслював, що українці дбають про ЗАЕС та "дуже добре працюють".

Також Рафаель Гроссі заявляв, що російські військові були на Запорізькій атомній електростанції під час роботи місії. Він хотів з ними поспілкуватись. Та його не пустили до окупантів. Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що якраз хотів запитати росіян, чому вони були в блоковому щиті управління та чи не могли б повернути його до звичайної функціональності.

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк схарактеризував довгоочікуваний візит місії МАГАТЕ як "дивний". За його словами, не можна збагнути, чи розуміють у МАГАТЕ, що насправді відбувається, та чим це загрожує.

Що казали в МАГАТЕ після відвідин ЗАЕС: дивіться відео