Про це 6 вересня написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До теми МАГАТЕ опублікувало детальний звіт про візит на Запорізьку АЕС: підтвердили розміщення техніки

"Ознайомився зі звітом місії МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС. Задля безпеки громадян України і світу підтримую висновок про потребу демілітаризації ЗАЕС", – написав Лубінець.

Спонукають росію і далі вчиняти злочини

Омбудсмен зазначив, що звіт майже не звертає уваги на безпеку персоналу. Також МАГАТЕ проігнорували воєнні злочини, які вчиняють російські окупанти щодо працівників атомної станції. За словами Лубінця, мовиться про вбивства, катування, незаконні арешти та кримінальне переслідування.

У звіті вказали лише про стресові умови, тиск та загрози, які постають перед персоналом станції, однак не згадують позасудові страти персоналу російськими військовослужбовцями, про які вже відомо,

– сказав Лубінець.

Він наголосив, що безпека персоналу не стосується політики. Саме від цих людей залежить ядерна безпека, тому не можна мовчати про воєнні злочини росіян. Лубінець назвав помилкою замовчування злочинів, оскільки це спонукатиме росію до продовження практики з терором.

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росії байдуже на будь-які звіти

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія, попри візит МАГАТЕ, продовжує обстрілювати Запорізької АЕС. Наразі на станції перебуває 2 міжнародних представники. Окупанти 5 вересня гатили по останній лінії енергопередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України.

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