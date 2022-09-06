Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він також зазначив, що важливим буде навіть не те, що вони побачили на ЗАЕС, а те – чого їм не показали.

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Політолог каже, що б не відбувалось – одразу у медіа лунатимуть припущення, що росіяни зможуть використати щось, аби "підважити" підтримку України і ускладнити чи навіть унеможливити отримання нами військової допомоги від наших партнерів.

Зрозуміло, що один із інститутів такої підтримки сьогодні – є засідання "Рамштайн". Я б не стільки звернув увагу на місію МАГАТЕ, як на ті протести у європейських містах, що були інспіровані росіянами,

– зазначає фахівець.

Валентин Гладких каже, що це також спроба росіян втрутитись у внутрішню політику держав, аби опосередковано вплинути на політику урядів цих держав.

Ситуація на Запорізькій АЕС – що відомо