Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він також зазначив, що важливим буде навіть не те, що вони побачили на ЗАЕС, а те – чого їм не показали.
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Політолог каже, що б не відбувалось – одразу у медіа лунатимуть припущення, що росіяни зможуть використати щось, аби "підважити" підтримку України і ускладнити чи навіть унеможливити отримання нами військової допомоги від наших партнерів.
Зрозуміло, що один із інститутів такої підтримки сьогодні – є засідання "Рамштайн". Я б не стільки звернув увагу на місію МАГАТЕ, як на ті протести у європейських містах, що були інспіровані росіянами,
– зазначає фахівець.
Валентин Гладких каже, що це також спроба росіян втрутитись у внутрішню політику держав, аби опосередковано вплинути на політику урядів цих держав.
Ситуація на Запорізькій АЕС – що відомо
- Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще в березні. Окупанти почали шантажувати світ. Вони замінували станцію і погрожували підірвати її.
- У серпні росія вдалася до ядерного тероризму. Через провокації окупантів вперше сталося знеструмлення Запорізької АЕС. Кілька разів відбувалося аварійне відключення енергоблоків.
- Згодом ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі. Місія прибула на ЗАЕС 1 вересня.
- Після відвідин ЗАЕС Гроссі говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів. Водночас глава МАГАТЕ не сказав, хто саме її порушив.
- У понеділок, 5 вересня, місія покинула станцію.