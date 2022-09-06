Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он также отметил, что важно будет даже не то, что они увидели на ЗАЭС, а то – чего им не показали.

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Политолог говорит, что бы ни происходило – сразу же в медиа будут звучать предположения, что россияне смогут использовать что-то, чтобы "расшатать" поддержку Украины и усложнить или даже сделать невозможным получение нами военной помощи от наших партнеров.

Понятно, что один из институтов такой поддержки сегодня – заседание "Рамштайн". Я бы не столько обращал внимание на миссию МАГАТЭ, как на протесты в европейских городах, которые были инспирированы россиянами,

– отмечает специалист.

Валентин Гладких говорит, что это тоже попытка россиян вмешаться во внутреннюю политику государств, чтобы косвенно повлиять на политику правительств этих государств.

Ситуация на Запорожской АЭС – что известно