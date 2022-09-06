Об этом свидетельствуют данные украинской разведки. Работники станции не только пытаются уволиться, но и хотят покинуть город.

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Как жители Энергодара реагируют на угрозу катастрофы на ЗАЭС

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что в последние дни растет количество желающих жителей Энергодара выехать на подконтрольную Украине территорию. Причиной является угроза катастрофы на ЗАЭС.

Этому предшествовал рост числа работников АЭС, решивших уволиться. Это настораживает, ведь работники станции знают больше о ситуации на ЗАЭС и делятся ею с горожанами.

В то же время неизвестно, что происходит в кризисном центре Запорожской АЭС, поскольку оккупанты до сих пор не пустили туда представителей миссии МАГАТЭ. Причиной того, что оккупантам есть что и кого скрывать, однако о чем именно идет речь – в разведке не уточнили.

В разведке прогнозируют увеличение количества беженцев из Энергодара, в том числе и работников ЗАЭС.

Между собой энергодарцы уже говорят, что можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с "ядерным дрыном" спрогнозировать невозможно. Соответственно, следует ожидать дальнейшего увеличения беженцев из этого города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным,

– отметили в разведке.

ЗАЭС могла бы помочь преодолеть энергетический кризис, однако есть одно "но"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина могла бы помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Однако россия это понимает, поэтому захватила крупнейшую в Украине и Европе атомную электростанцию и осуществляет ядерный шантаж.

Однако выход из этого кризиса только один. Кулеба подчеркнул, что Украина и Европа должны быть едиными и победить путина – только так можно будет преодолеть и энергетический кризис, вызванный действиями россиян и ядерным шантажом.

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