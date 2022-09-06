Новый прогноз является результатом моделирования условной аварии на Запорожской АЭС при погодных условиях 4 сентября. Основным направлением распространения радиации при таких обстоятельствах стал бы юг.

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Результаты нового моделирования ученых

По результатам нового моделирования ученые пришли к выводу, что воздушные массы 4 сентября в течение 15 часов разнесли б радиацию на частях территории Запорожской и Херсонской областей и над всем временно оккупированным Крымом. После этого, пересекая Черное море, радиация дошла бы до Румынии, Молдовы, Турции, Болгарии и Греции.



Распространение радиации при аварии на ЗАЭС в погодных условиях 4 сентября / Карта Укргидрометцентра

Ситуация в случае аварий на других станциях при условии 4 сентября

В случае аварии на Южноукраинской АЭС воздушные массы несли бы радиацию на юго-запад и накрыли Николаевскую и Одесскую области, а также территорию Молдовы. Через 17 часов радиация изменила бы направление в Крым и Черное море.

На Ровенской АЭС в случае аварии выброс радиации происходил бы в южном направлении. В основном радиация накрыла бы западные области, а через сутки – Венгрию, Словакию и Польшу.

На Хмельницкой АЭС в случае выброса радиации воздушные массы разнесли бы ее на территорию Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Волынской областей. Впоследствии из-за ветров радиация попала бы на территорию Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.

Важно! В Укргидрометцентре подчеркнули, что радиационная ситуация вокруг атомных электростанций Украины стабильна. Это касается и Запорожской АЭС, которая второй раз за месяц и за время своего существования отключена от сети из-за аварии на линии электропередач, возникшей в результате российских обстрелов.

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