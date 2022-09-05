Его отключили в результате пожара под линией ЛЭП. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает 24 канал.
Кстати Мир снова на грани катастрофы, – Минэнерго об отключении последней линии ЗАЭС
Последний работающий 6-й блок перешел в режим обеспечения собственных потребностей станции,
– отметил Старух.
Старух заметил, что это проблемная ситуация, хоть и не критическая. Кроме того, он напомнил, что от линии электросетей накануне отключились оккупированные территории: Васильевский и Бердянский районы. В Васильевском, по словам главы ОВА, вчера возобновили электроснабжение, а в Бердянском – только под утро.
Обстрелы Запорожской АЭС: что известно
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. оккупанты начали шантажировать мир. Они заминировали станцию и угрожали взорвать ее.
- В августе россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. Несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.
- Впоследствии ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Миссия прибыла на ЗАЭС 1 сентября.
- После посещения ЗАЭС Гросси говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время глава МАГАТЭ не сказал, кто именно ее нарушил.
- В понедельник, 5 сентября, миссия покинула станцию.
Детальнее – итоги визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: видео