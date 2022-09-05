Его отключили в результате пожара под линией ЛЭП. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает 24 канал.

Кстати Мир снова на грани катастрофы, – Минэнерго об отключении последней линии ЗАЭС

Последний работающий 6-й блок перешел в режим обеспечения собственных потребностей станции,

– отметил Старух.

Старух заметил, что это проблемная ситуация, хоть и не критическая. Кроме того, он напомнил, что от линии электросетей накануне отключились оккупированные территории: Васильевский и Бердянский районы. В Васильевском, по словам главы ОВА, вчера возобновили электроснабжение, а в Бердянском – только под утро.

Обстрелы Запорожской АЭС: что известно

Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. оккупанты начали шантажировать мир. Они заминировали станцию и угрожали взорвать ее.

В августе россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. Несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.

Впоследствии ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Миссия прибыла на ЗАЭС 1 сентября.

После посещения ЗАЭС Гросси говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время глава МАГАТЭ не сказал, кто именно ее нарушил.

В понедельник, 5 сентября, миссия покинула станцию.

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