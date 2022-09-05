Його відключили внаслідок пожежі під лінією ЛЕП. Про це в ефірі телемарафону розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає 24 канал.

До речі Світ знову на межі катастрофи, – Міненерго про відключення останньої лінії ЗАЕС

Останній працюючий 6 блок перейшов в режим забезпечення власних потреб станції, – зазначив Старух.

Старух зауважив, що це проблемна ситуація, хоч і не критична. Крім того, він нагадав, що від лінії електромереж напередодні відімкнулись окуповані території: Василівський та Бердянський райони. У Василівському, за словами глави ОВА, вчора відновили електрозабезпечення, а в Бердянському – тільки під ранок.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще в березні. Окупанти почали шантажувати світ. Вони замінували станцію і погрожували підірвати її.

У серпні росія вдалася до ядерного тероризму. Через провокації окупантів вперше сталося знеструмлення Запорізької АЕС. Кілька разів відбувалося аварійне відключення енергоблоків.

Згодом ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі. Місія прибула на ЗАЕС 1 вересня.

Після відвідин ЗАЕС Гроссі говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів. Водночас глава МАГАТЕ не сказав, хто саме її порушив.

У понеділок, 5 вересня, місія покинула станцію.

Детальніше – підсумки візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відео