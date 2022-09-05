Галущенко назвав шлях для забезпечення ядерної безпеки

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він акцентував на тому, що Запорізька АЕС знову знеживлена, оскільки виникла пожежа внаслідок обстрілів.

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"Остання лінія, що з'єднувала її з енергосистемою України – ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів", – написав міністр у фейсбуці.

Герман Галущенко наголосив, що будь-які ремонти ліній зараз неможливі, оскільки навколо атомної станції ведуться бойові дії. Міністр енергетики наголосив, що територію довкола ЗАЕС потрібно демілітаризувати.

Світ знову на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку,

– заявив Галущенко.

Додамо, що російські ЗМІ опублікували фото пошкоджень Запорізької АЕС.



Пошкодження на Запорізькій АЕС / Фото з росЗМІ



Пошкодження на ЗАЕС / Фото з росЗМІ



Пошкодження на Запорізькій АЕС / Фото з росЗМІ

Що відомо про місію МАГАТЕ на ЗАЕС та яка ситуація на атомній станції

Після того, як російські війська захопили Запорізьку АЕС, у серпні росія вдалася до ядерного тероризму. Через провокації окупантів вперше сталося знеструмлення Запорізької АЕС. Унаслідок ворожих дій уже декілька разів відбувалося аварійне відключення енергоблоків.

Україна вимагала реакції міжнародної спільноти на цинічні дії росії. У підсумку ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі. Місія прибула на ЗАЕС 1 вересня.

Після відвідин ЗАЕС Гроссі говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів. Водночас глава МАГАТЕ не сказав, хто саме її порушив.

У понеділок, 5 вересня, місія покинула Запорізьку АЕС: на атомній станції залишилося всього два представники МАГАТЕ.

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