Новину повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодара. Це сталося через лічені години після того, як місія МАГАТЕ покинула територію ЗАЕС, залишивши лише 2 представників.
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Орлов повідомив, що російські обстріли спричинили пожежу. Саме тому довелося відімкнути ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна. Це була остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.
Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС,
– мовиться у повідомленні.
Ситуація на ЗАЕС погіршилася упродовж останніх 3 днів. Тоді пошкодили та відключили такі лінії електропередачі:
- 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;
- 330 кВ ЗаТЕС – Каховська;
- ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.
Світ – на межі катастрофи
Герман Галущенко – міністр енергетики – заявив, що ремонт лінії – наразі неможливий. Єдиний шанс забезпечити ядерну безпеку – деокупація ЗАЕС, а також – створення демілітаризованої зони навколо неї.
Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи,
– заявив Галущенко.
У Запорізькій області – проблеми із водою, світлом та газом
У Запорізькій ОВА повідомили, що через російські обстріли без світла залишаються понад 35 тисяч споживачів. Тим часом без газу – понад 226 тисяч. Окрім того, у кількох районах немає водопостачання. Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру.
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