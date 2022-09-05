Новину повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодара. Це сталося через лічені години після того, як місія МАГАТЕ покинула територію ЗАЕС, залишивши лише 2 представників.

Зауважте Росіяни вже використовують ядерну зброю, – Зеленський про окупацію і шантаж ворога на ЗАЕС

Орлов повідомив, що російські обстріли спричинили пожежу. Саме тому довелося відімкнути ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна. Це була остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС,

– мовиться у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС погіршилася упродовж останніх 3 днів. Тоді пошкодили та відключили такі лінії електропередачі:

750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;

330 кВ ЗаТЕС – Каховська;

ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Важливо! Ситуацію на ЗАЕС Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном. Президент Франції заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на ЗАЕС – вивести окупаційні війська.

Світ – на межі катастрофи

Герман Галущенко – міністр енергетики – заявив, що ремонт лінії – наразі неможливий. Єдиний шанс забезпечити ядерну безпеку – деокупація ЗАЕС, а також – створення демілітаризованої зони навколо неї.

Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи,

– заявив Галущенко.

Зауважте! Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники відключили Каховську ГЕС. Як наслідок – частина Херсонської та Запорізької областей – знеструмлена.

У Запорізькій області – проблеми із водою, світлом та газом

У Запорізькій ОВА повідомили, що через російські обстріли без світла залишаються понад 35 тисяч споживачів. Тим часом без газу – понад 226 тисяч. Окрім того, у кількох районах немає водопостачання. Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Зауважте – деталі візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: дивіться відео