Російські військові все ще залишаються на майданчику ЗАЕС. Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу.

Важливо Поки там передають дрони росії: Макрон просив лідера Ірану стати посередником у війні в Україні

Що сказав Макрон під час розмови із Зеленським

Президент Франції нагадав про необхідність збереження безпеки ядерних установок. За його словами, це може статися лише шляхом виведення російських військ із ЗАЕС. Макрон додав, що не ставить під сумнів суверенітет України.

Французький лідер запитав Зеленського про його військові, гуманітарні та економічні потреби. Макрон підтвердив повну підтримку з боку Франції у відновленні найважливіших прав України.

Президент Францї також підтвердив свою рішучість протистояти маніпулюванню інформацією з боку росії, а також продовжувати попереджати про загрозу стабільності світу.

Макрон хоче продовжувати діалог із росією

Макрон 1 вересня заявив, що треба продовжувати діалог з росією. За його словами, треба дискутувати особливо з тими, з ким не згодні. При цьому президент Франції вважає, що однією з військових цілей кремля був розділ Європи.

Зауважимо, що Макрон залишається одним з небагатьох лідерів, які продовжують підтримувати діалог з путіним. Остання розмова президентів була 19 серпня.

Чому у Франції засумнівалися, що Україна поверне втрачені території

Постійний представник Франції в Раді Безпеки ООН Ніколя де Рів'єр не бачить перспектив остаточного припинення вогню найближчим часом.

остаточного припинення вогню найближчим часом. У Франції скептично ставляться до здатності України повернути свої втрачені території.

Ніколя де Рів'єр заявив, що був би здивований, якби Україна могла вигнати росіян з Донбасу або ж з Криму.

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