Российские военные по-прежнему остаются на площадке ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу.

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Что сказал Макрон во время разговора с Зеленским

Президент Франции напомнил о необходимости обеспечения безопасности ядерных установок. По его словам, это может произойти только путем вывода российских войск c ЗАЭС. Макрон добавил, что не подвергает сомнению суверенитет Украины.

Французский лидер спросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических потребностях. Макрон подтвердил полную поддержку Франции в восстановлении важнейших прав Украины.

Президент Франции также подтвердил свою решимость противостоять манипулированию информацией со стороны россии и продолжать предупреждать об угрозе стабильности мира.

Макрон хочет продолжать диалог с россией

Макрон 1 сентября заявил, что нужно продолжать диалог с россией. По его словам, нужно дискутировать особенно с теми, с кем не согласны. При этом президент Франции считает, что одной из военных целей кремля был раздел Европы.

Отметим, что Макрон остается одним из немногих лидеров, продолжающих поддерживать диалог с путиным. Последний разговор президентов был 19 августа.

Почему во Франции усомнились, что Украина вернет утраченные территории

Постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер не видит перспектив окончательного прекращения огня в ближайшее время.

окончательного прекращения огня в ближайшее время. Во Франции скептически относятся к возможностям Украины вернуть свои утраченные территории.

Николя де Ривьер заявил, что был бы удивлен, если бы Украина могла выгнать россиян из Донбасса или из Крыма.

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