Новость сообщил Дмитрий Орлов – городской глава Энергодара. Это произошло через считанные часы после того, как миссия МАГАТЭ покинула территорию ЗАЭС, оставив лишь 2 представителей.
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Орлов сообщил, что российские обстрелы повлекли за собой пожар. Именно поэтому пришлось отпереть ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная. Это была последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.
Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС,
– говорится в сообщении.
Ситуация на ЗАЭС ухудшилась за последние 3 дня. Тогда повредили и отключили следующие линии электропередачи:
- 750 кВ ЗАЭС – Днепровская;
- 330 кВ ЗаТЭС – Каховская;
- ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Мелитополь.
Мир – на грани катастрофы
Герман Галущенко – министр энергетики – заявил, что ремонт линии – пока невозможен. Единственный шанс обеспечить ядерную безопасность – деоккупация ЗАЭС, а также создание демилитаризованной зоны вокруг нее.
Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия. Мир снова находится на грани атомной катастрофы,
– заявил Галущенко.
В Запорожской области – проблемы с водой, светом и газом
В Запорожской ОВА сообщили, что из-за российских обстрелов без света остаются более 35 тысяч потребителей. Тем временем без газа – более 226 тысяч. Кроме того, в нескольких районах нет водоснабжения. Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.
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