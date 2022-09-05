Новость сообщил Дмитрий Орлов – городской глава Энергодара. Это произошло через считанные часы после того, как миссия МАГАТЭ покинула территорию ЗАЭС, оставив лишь 2 представителей.

Заметьте Россияне уже используют ядерное оружие, – Зеленский об оккупации и шантаже врага на ЗАЭС

Орлов сообщил, что российские обстрелы повлекли за собой пожар. Именно поэтому пришлось отпереть ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная. Это была последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС ухудшилась за последние 3 дня. Тогда повредили и отключили следующие линии электропередачи:

750 кВ ЗАЭС – Днепровская;

330 кВ ЗаТЭС – Каховская;

ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Мелитополь.

Важно! Ситуацию на ЗАЭС Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном. Президент Франции заявил, что единственный способ восстановить безопасность на ЗАЭС – вывести оккупационные войска.

Мир – на грани катастрофы

Герман Галущенко – министр энергетики – заявил, что ремонт линии – пока невозможен. Единственный шанс обеспечить ядерную безопасность – деоккупация ЗАЭС, а также создание демилитаризованной зоны вокруг нее.

Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия. Мир снова находится на грани атомной катастрофы,

– заявил Галущенко.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики отключили Каховскую ГЭС. Как следствие – часть Херсонской и Запорожской областей – обесточена.

В Запорожской области – проблемы с водой, светом и газом

В Запорожской ОВА сообщили, что из-за российских обстрелов без света остаются более 35 тысяч потребителей. Тем временем без газа – более 226 тысяч. Кроме того, в нескольких районах нет водоснабжения. Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Заметьте – детали визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео