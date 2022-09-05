Об этом сообщили в сводке Генштаба. Ранее в Укргидроэнерго сообщалось, что захваченная Каховская ГЭС работает на 30 – 40% мощности.

Кстати Один обрушился, другой едва стоит, – швейцарский исследователь о мостах в Новой Каховке

Как станция работала раньше

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказывал, с тех пор как россияне захватили Каховскую ГЭС, там отключили часть гидроагрегатов. Работали только 3 из 6 установок, что составляло треть мощности.

Говорили об угрозе отключения во время зимнего периода, поскольку Укргидроэнерго не может поставлять туда нужные запчасти.

Есть ли угрозы в результате отключения

ГЭС с начала оккупации не принимает участия в балансировке энергосистемы нашей страны. Сирота отмечал, если станция остановится, то катастрофы не будет, ведь вода будет идти через водосливную дамбу. Следовательно, не должно быть прорыва дамбы или обмеления.

Хотя, по словам чиновника, станция могла бы работать достаточно долго, если бы не было внешнего вмешательства оккупантов в ее деятельность и обстрелов.

Мост возле ГЭС – разрушен

В результате ударов ВСУ мост возле дамбы в Новой Каховке мог обрушиться. Обнародовали спутниковые снимки, на которых видны серьезные повреждения. Половина пролета вроде бы совершенно разрушена, другая половина – сильно повреждена.

Кстати, жители Новой Каховки сообщали о взрывах 2 сентября. В городе объявляли воздушную тревогу. Были фотографии с последствиями попаданий.

Также в Херсонской области "случился хлопок" и в Олешках и Казацком.

Заметим, что логистику оккупантов украинские защитники начали усложнять еще раньше. Например, 24 августа ВСУ в очередной раз ударили по мосту через Каховскую ГЭС в Херсонской области. На фото моста тогда было видно, что он практически весь в дырах.

В ОК "Юг" объясняли, что мост через Каховскую ГЭС является достаточно сложным сооружением. Его следует обстреливать "филигранно", чтобы россияне не могли использовать переправу в своих целях.

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