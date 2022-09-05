Про це повідомили у зведенні Генштабу. Раніше в Укргідроенерго повідомляли, що захоплена Каховська ГЕС працює на 30 – 40% потужності.

До речі Один обвалився, інший ледве стоїть, – швейцарський дослідник про мости у Новій Каховці

Як станція працювала раніше

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповідав, відколи росіяни захопили Каховську ГЕС, там відключили частину гідроагрегатів. Функціонували лише 3 із шести установок, що становило третину потужності.

Говорили про загрозу вимкнення під час зимового періоду, оскільки Укргідроенерго не може поставляти туди потрібні запчастини.

Чи є загрози внаслідок відключення

ГЕС від початку окупації не брала участі в балансуванні енергосистеми нашої країни. Сирота зазначав, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде, адже вода буде йти через водозливну греблю. Відтак не мало б бути прориву дамби чи обміління,

Хоча, за словами чиновника, станція могла б працювати достатньо довго, якщо б не було зовнішнього втручання окупантів в її діяльність та обстрілів.

Міст біля ГЕС – зруйнований

Внаслідок ударів ЗСУ міст біля дамби у Новій Каховці міг обвалитись. Оприлюднили супутникові знімки, на яких видно серйозні ушкодження. Половина прольоту нібито абсолютно зруйнована, інша половина – сильно пошкоджена.

До речі, жителі Нової Каховки повідомляли про вибухи 2 вересня. У місті оголошували повітряну тривогу. Були фото з наслідками влучань.

Також на Херсонщині "трапилася бавовна" й в Олешках та Козацькому.

Зауважимо, що логістику окупантів українські захисники почали ускладнювати ще раніше. Наприклад, 24 серпня ЗСУ вкотре вдарили по мосту через Каховську ГЕС у Херсонській області. На фото мосту тоді було видно, що він фактично весь в дірках.

В ОК "Південь" пояснювали, що міст через Каховську ГЕС є досить складною спорудою. Його слід обстрілювати "філігранно", аби росіяни не могли використовувати переправу у своїх цілях.

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