Про це повідомив швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте. Він опублікував фото мостів.

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"Міст Новокаховської дамби обвалився через численні українські удари. Залізничний міст не впав, але дуже пошкоджений", – написав Пітте.



Нова Каховка на супутниковому фото / Зображення Бенджаміна Пітте

Вибухи у Новій Каховці

Мешканці Нової Каховки повідомляли про вибухи 2 вересня. У місті оголошували повітряну тривогу. Люди опублікували фото та відео, де видно наслідки влучань. Також на Херсонщині "трапилася бавовна" й в Олешках та Козацькому.

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Вибух на ворожому складі

Мер Олешок Євген Рищук розповів 4 вересня, що у Херсоні вибухнув склад з боєприпасами. Озброєння, яке розташували у будівельно-монтажному управлінні, почало детонувати. Приміщення належало колаборанту володимиру сальдо.

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