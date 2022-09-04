Зрадники України та російські окупанти мають фобію бути вбитими. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

До теми Ексслуга ковальов міг підкупити росіян, інсценувати вбивство й втекти з грошима, – активіст

Окупанти та колаборанти бояться партизанів

Так, вони навіть не прийшли на похорон ковальова. На думку активіста, якщо ж хтось і знає, що ковальов насправді втік – частина окупантів таки мала б прийти на його похорон.

Але ніхто не прийшов. Жодного російського солдата не було,

– зауважив херсонський активіст.

Він зауважив, що окупанти страшно бояться українських активістів, які можуть співпрацювати зі Збройними Силами. Тому залякують місцеве населення, мовляв, "якщо по нас прилетить – ви будете заарештовані за тероризм". На жаль, вже були подібні випадки.

Звинувачують українців у тероризмі

Молчанов розповів, що у липні відбулось досить резонансне ураження залізничної станції у Брилівці. Тоді станція повністю була зруйнована й знищені усі окупанти, які там перебували. Ймовірно, були загиблі й серед цивільних українців, оскільки декілька будинків також постраждали.

Після того половина населення Брилівки була практично депортована, при чому чоловіків хапали й вивозили у невідомому напрямку. Згодом більшість звільнили, але 4 осіб затримали й звинуватили у тому, що вони є навідниками та терористами,

– відзначив херсонський активіст

Так, затриманих вивезли до Криму, де їм загрожує до 20 років ув'язнення.

Цікаво Для них ситуація страшна, – Кім розповів про роботу з колаборантами й коригувальниками

Бояться пускати до Криму

Також росіяни, боячись партизанського руху, навіть обмежували в'їзд українцям до Криму. Наразі в'їзд дозволили, але посилили перевірку на пунктах пропуску. Окупанти перевіряють телефони, ноутбуки та всі контакти людей "мало не від народження".

Якщо виявляється, що людина проявляла якісь ознаки "русофобії", наприклад, лайкнула допис зі словом "орки" – читають лекцію, як вона негарно вчинила, що це "русофобія, фашизм, нацизм",

– розповів Молчанов.

За такі дрібниці окупанти відмовляють українцям у в'їзді до тимчасово окупованого Криму. Якщо ж знаходять щось більш суттєве – людина може зникнути.

Повний стрім з Молчановим: дивіться відео