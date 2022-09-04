Предатели Украины и российские оккупанты страдают от фобии быть убитыми. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Оккупанты и коллаборанты боятся партизан

Так, они даже не пришли на похороны ковалева. По мнению активиста, если же кто-то и знает, что ковалев действительно сбежал – часть оккупантов таки должна была прийти на его похороны.

Но никто не пришел. Никакого российского солдата не было,

– заметил херсонский активист.

Он отметил, что оккупанты страшно боятся украинских активистов, которые могут сотрудничать с Вооруженными Силами. Поэтому запугивают местное население, мол, "если по нам прилетит – вы будете арестованы за терроризм". К сожалению, уже были подобные случаи.

Обвиняют украинцев в терроризме

Молчанов рассказал, что в июле произошло достаточно резонансное поражение железнодорожной станции в Бриловке. Тогда станция полностью была разрушена и уничтожены все находившиеся там оккупанты. Вероятно, были погибшие и среди гражданских украинцев, поскольку несколько домов также пострадали.

После этого половина населения Бриловки была практически депортирована, при чем мужчин хватали и вывозили в неизвестном направлении. Впоследствии большинство освобождали, но 4 человека задержали и обвинили в том, что они являются наводчиками и террористами,

– отметил херсонский активист

Так, задержанных вывезли в Крым, где им грозит до 20 лет заключения.

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Боятся пускать в Крым

Также россияне, опасаясь партизанского движения, даже ограничивали въезд украинцам в Крым. Въезд разрешили, но ужесточили проверку на пунктах пропуска. Оккупанты проверяют телефоны, ноутбуки и все контакты людей "чуть ли не с рождения".

Если оказывается, что человек проявлял какие-то признаки "русофобии", например, лайкнул сообщение со словом "орки" – читают лекцию, как он некрасиво сделал, что это "русофобия, фашизм, нацизм",

– рассказал Молчанов.

За такие мелочи оккупанты отказывают украинцам во въезде во временно оккупированный Крым. Если же находят что-нибудь более существенное – человек может исчезнуть.

Полный стрим с Молчановым: смотрите видео