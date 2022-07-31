Однако информацию проверяют. Об этом 24 канала рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Достойно внимания После ударов ВСУ: оккупантов отводят войска из поселков Верхний Токмак и Черниговка на Запорожье

Заметим, что украинские защитники и защитницы продолжают процесс ликвидации российских оккупантов на Юге. Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой нашими ВСУ.

Что известно по состоянию на сейчас

Об уничтожении железнодорожного эшелона оккупантов сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка, Херсонской области", – написал он на своей фейсбук-странице.

В результате вся техника превратилась в кучу металлолома, а боекомплект – взлетел в воздух. В разведке добавили, что в результате мощного удара погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", осуществлявшие транспортировку военного груза.

По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг", полученные данные нужно проверить и уточнить. Только тогда модно будет делать соответствующие заявления.

Мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. Мы с ней работаем,

– сообщила Наталья Гуменюк.

Потери врага: последние новости

россия продолжает нести рекордные потери в кровопролитной войне, которую она развязала против Украины. В Генштабе сообщили, что ВСУ уже ликвидировали 40 830 военных страны-агрессора. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 160 оккупантов.

Наши защитники и защитницы продолжают наносить урон оккупантам не только на земле, но и в небе. Так, 29 июля бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик Су-25.

31 июля украинские военные уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники. Мощный удар нанесла штурмовая авиация Воздушных сил с помощью различного ракетно-бомбового вооружения.

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