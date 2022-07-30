Десантники Сичеславской бригады снова сбили Су-25
Да, наши военные 29 июля сбили российский штурмовик Су-25. Задание выполнили бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
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Хорошее субботнее утро, Украина! Очередной вражеский Су-25 "долетался". Не останавливаемся!
– говорится в сообщении.
Его приземлили с ПЗРК "Игла" в небе над Донецкой областью.
Потери врага по состоянию на 30 июля
С начала полномасштабной войны россии против Украины наши защитники ликвидировали уже 40 670 оккупантов. Только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 170 захватчиков. Немало потерь у россиян и в военной технике:
- танков – 1759 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,
- РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,
- средства ПВО – 117 (+0) единиц,
- самолетов – 222 (+0) единицы,
- вертолетов – 190 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,
- специальная техника – 78 (+1).
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