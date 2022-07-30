Десантники Сичеславской бригады снова сбили Су-25

Да, наши военные 29 июля сбили российский штурмовик Су-25. Задание выполнили бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Главное Реакция Красного Креста на трагедию в Оленовке, обстрелы Харькова: главное за 157 день войны

Хорошее субботнее утро, Украина! Очередной вражеский Су-25 "долетался". Не останавливаемся!
– говорится в сообщении.

Его приземлили с ПЗРК "Игла" в небе над Донецкой областью.

Потери врага по состоянию на 30 июля

С начала полномасштабной войны россии против Украины наши защитники ликвидировали уже 40 670 оккупантов. Только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 170 захватчиков. Немало потерь у россиян и в военной технике:

  • танков – 1759 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,
  • РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 117 (+0) единиц,
  • самолетов – 222 (+0) единицы,
  • вертолетов – 190 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,
  • специальная техника – 78 (+1).

Смотрите больше – россияне сбили собственный "новейший" самолет Су-34М: видео