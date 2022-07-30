Редакция 24 канала собрала все самое важное о 156 дне противостояния украинского народа с российскими захватчиками. Что происходит на фронте и в тылу – читайте ниже.

05:26 В американском Институте изучения войны прокомментировали кадры повреждения колонии в Оленовке. Отмечали, что разрушения отличаются от тех, которые может нанести система HIMARS.

Констатировали, что по визуальным признакам версия, которую предоставляет украинская власть правдоподобнее, чем та, которую дает россия.

04:50 Красный Крест отреагировал на трагедию в Оленовке. Предлагает помочь с эвакуацией раненых. Также организация предоставляет медицинское оборудование, средства защиты и материалы судебно-медицинской экспертизы.

04:35 Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что город ночью обстреляли дважды. Один снаряд прилетел в здание учебного заведения. Там загорелся пожар, который уже тушат спасатели.

Информации о пострадавших нет.

03:58 В Харькове раздались взрывы. Местные жители сообщают, что начался пожар.

03:19 Всего за сутки украинская авиация ударила по вражеским позициям 7 раз:

атаковали 2 скопления силы и техники россиян в Херсонском и Снегиревском районах, в Николаевской области – склад вражеских боеприпасов;

ударили по скоплению силы и техники россии в Снегиревском и Бериславском районах;

на Херсонщине и Николаевской области попали в опорный пункт и укрепленные подземные укрытия врага.

02:15 ВСУ накрыли огнем основные транспортные пути на оккупированных территориях на Юге. Движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.

02:09 Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что за сутки украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники.

01:19 Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главе МИД Дмитрию Кулебе детали своего разговора с сергеем лавровым.

Говорили об освобождении американцев, незаконно задержанных в россии, и возобновлении экспорта украинского зерна.