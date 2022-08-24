Міст через Каховську ГЕС філігранно пошкоджено

Сьогодні, 24 серпня, ЗСУ вкотре вдарили по мосту через Каховську ГЕС у Херсонській області. Актуальне відео стану моста опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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У підписі до відео вказано, що це стан моста на сьогодні.

ЗСУ руйнують шляхи відступу окупантів

Попередньо керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк зазначала, що міст через Каховську ГЕС є досить складною спорудою.

Українські артилеристи намагались "філігранно" обстрілювати міст, аби окупанти не могли використати його у своїх цілях. І схоже, у них це вийшло.

Ушкодження говорять самі за себе.

Раніше українські військові також завдали удару по Антонівському мосту в той момент, коли ним рухалася колона російської техніки з боєприпасами.

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