Росіяни вночі, 5 вересня, обстріляли Оріхів. Окупанти пошкодили кілька високовольтних ліній електропередачі, внаслідок чого знеструмлено ще 16 249 домівок.

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На Запоріжжі серйозні проблеми зі світлом

У 113 населених пунктах Запорізької області 35 350 споживачів залишились без світла. Наразі в області відключена високовольтна повітряна лінія електропередачі. Тому енергопостачання порушено ще у 1 208 споживачів. У Запоріжжі теж сталося 2 одиничних відключення. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні.

Ситуація із газопостачанням у Запорізькій області не змінилася. 226 681 споживач у 268 населених пунктах все ще залишається без газу. Наразі фахівці не можуть провести аварійно-відновлювальні роботи через обстріли росіян.

Води теж немає у кількох районах

У населених пунктах Пологівського та Васильківського районів відсутнє водопостачання. Без води досі залишається частина Пологів. Крім того, внаслідок обстрілів в Оріхові та найближчих населених пунктах пошкоджено водопровідні мережі.

Через дії окупантів також руйнувань зазнали каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки Василівського району. А стоки без очищення потрапляють у Дніпро.

Що відомо про обстріли об'єктів інфраструктури на Запоріжжі

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у районі таких населених пунктів:

Гуляйполе,

Щербаки,

Дорожнянка,

Залізничне,

Полтавка,

Микільське,

Червоне,

Успенівка,

Ольгівське,

Новоандріївка,

Новоданилівка,

Білогір’я,

Малинівка,

Кам’янське.

Всього до поліції за добу надійшло 12 повідомлень про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

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Обстріл Запорізької АЕС: останні новини

Місія МАГАТЕ 1 вересня перебувала на ЗАЕС. Росіяни не впустили туди незалежних журналістів, однак влаштували масовку з пропагандистів. Під час візиту мігію МАГАТЕ супроводжували працівники "росатома".

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзвітував про візит на ЗАЕС. Гроссі заявив, що важливо, аби представники МАГАТЕ залишались на Запорізькій АЕС. Мовиться про перебування двох фахівців на постійній основі.

Гроссі підтвердив, що російські військові були на ЗАЕС. Також він додав, що хотів з ними поспілкуватись, але такої можливості йому не дали.

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