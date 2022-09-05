Росіяни вночі, 5 вересня, обстріляли Оріхів. Окупанти пошкодили кілька високовольтних ліній електропередачі, внаслідок чого знеструмлено ще 16 249 домівок.

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На Запоріжжі серйозні проблеми зі світлом

У 113 населених пунктах Запорізької області 35 350 споживачів залишились без світла. Наразі в області відключена високовольтна повітряна лінія електропередачі. Тому енергопостачання порушено ще у 1 208 споживачів. У Запоріжжі теж сталося 2 одиничних відключення. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні.

Ситуація із газопостачанням у Запорізькій області не змінилася. 226 681 споживач у 268 населених пунктах все ще залишається без газу. Наразі фахівці не можуть провести аварійно-відновлювальні роботи через обстріли росіян.

Води теж немає у кількох районах

У населених пунктах Пологівського та Васильківського районів відсутнє водопостачання. Без води досі залишається частина Пологів. Крім того, внаслідок обстрілів в Оріхові та найближчих населених пунктах пошкоджено водопровідні мережі.

Через дії окупантів також руйнувань зазнали каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки Василівського району. А стоки без очищення потрапляють у Дніпро.

Що відомо про обстріли об'єктів інфраструктури на Запоріжжі

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у районі таких населених пунктів:

  • Гуляйполе,
  • Щербаки,
  • Дорожнянка,
  • Залізничне,
  • Полтавка,
  • Микільське,
  • Червоне,
  • Успенівка,
  • Ольгівське,
  • Новоандріївка,
  • Новоданилівка,
  • Білогір’я,
  • Малинівка,
  • Кам’янське.

Всього до поліції за добу надійшло 12 повідомлень про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

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Обстріл Запорізької АЕС: останні новини

  • Місія МАГАТЕ 1 вересня перебувала на ЗАЕС. Росіяни не впустили туди незалежних журналістів, однак влаштували масовку з пропагандистів. Під час візиту мігію МАГАТЕ супроводжували працівники "росатома".
  • Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзвітував про візит на ЗАЕС. Гроссі заявив, що важливо, аби представники МАГАТЕ залишались на Запорізькій АЕС. Мовиться про перебування двох фахівців на постійній основі.
  • Гроссі підтвердив, що російські військові були на ЗАЕС. Також він додав, що хотів з ними поспілкуватись, але такої можливості йому не дали.

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