Росіяни вночі, 5 вересня, обстріляли Оріхів. Окупанти пошкодили кілька високовольтних ліній електропередачі, внаслідок чого знеструмлено ще 16 249 домівок.
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На Запоріжжі серйозні проблеми зі світлом
У 113 населених пунктах Запорізької області 35 350 споживачів залишились без світла. Наразі в області відключена високовольтна повітряна лінія електропередачі. Тому енергопостачання порушено ще у 1 208 споживачів. У Запоріжжі теж сталося 2 одиничних відключення. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні.
Ситуація із газопостачанням у Запорізькій області не змінилася. 226 681 споживач у 268 населених пунктах все ще залишається без газу. Наразі фахівці не можуть провести аварійно-відновлювальні роботи через обстріли росіян.
Води теж немає у кількох районах
У населених пунктах Пологівського та Васильківського районів відсутнє водопостачання. Без води досі залишається частина Пологів. Крім того, внаслідок обстрілів в Оріхові та найближчих населених пунктах пошкоджено водопровідні мережі.
Через дії окупантів також руйнувань зазнали каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки Василівського району. А стоки без очищення потрапляють у Дніпро.
Що відомо про обстріли об'єктів інфраструктури на Запоріжжі
За минулу добу ворожих обстрілів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у районі таких населених пунктів:
- Гуляйполе,
- Щербаки,
- Дорожнянка,
- Залізничне,
- Полтавка,
- Микільське,
- Червоне,
- Успенівка,
- Ольгівське,
- Новоандріївка,
- Новоданилівка,
- Білогір’я,
- Малинівка,
- Кам’янське.
Всього до поліції за добу надійшло 12 повідомлень про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
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Обстріл Запорізької АЕС: останні новини
- Місія МАГАТЕ 1 вересня перебувала на ЗАЕС. Росіяни не впустили туди незалежних журналістів, однак влаштували масовку з пропагандистів. Під час візиту мігію МАГАТЕ супроводжували працівники "росатома".
- Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзвітував про візит на ЗАЕС. Гроссі заявив, що важливо, аби представники МАГАТЕ залишались на Запорізькій АЕС. Мовиться про перебування двох фахівців на постійній основі.
- Гроссі підтвердив, що російські військові були на ЗАЕС. Також він додав, що хотів з ними поспілкуватись, але такої можливості йому не дали.