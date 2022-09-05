Інформацію про відсутність світла в Мелітопольському та Бердянському районі підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Щодо Херсонської області, то про це писали лише ЗМІ.
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Відновили електропостачання лише в одному місті
За даними телеграму "Бердянск Сейчас", залишилися без світла всі окуповані території від Херсону до Бердянська.
Зараз на ТОТ окупаційна влада активно проводить терористичні заходи відносно цивільних. У Бердянському та Мелітопольському районах відсутнє електропостачання, люди сидять без світла,
– написав Старух.
Російські пропагандисти повідомляли, що фахівці почали відновлювати пошкоджених мереж електропостачання. Проте так і не сказали, що слугувало причиною інциденту. Станом на кінець доби з'явилося світло лише в окупованому Херсоні. Щодо термінів відновлення в інших містах і селах – інформації немає.
Запорізьку АЕС напередодні відключили від мережі
Третього вересня стало відомо, що окупанти вкотре відключили Запорізьку атомну електростанцію від зовнішньої лінії електропередач. Там у цей момент продовжував працювати лише один реактор, який подавав електроенергію до мережі по резервній лінії.
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