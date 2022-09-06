Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что есть только один путь для преодоления энергетического кризиса. Его можно остановить только победой над россией и путиным.

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Украина и Евросоюз должны оставаться едиными

Дмитрий Кулеба отметил, что своими действиями на крупнейшей в Европе АЭС россия пытается углубить энергетический кризис в Европе. Дело в том, что Украина могла бы помочь Евросоюзу ослабить кризис, однако не может этого сделать, пока на ЗАЭС находятся оккупанты. Поэтому министр подчеркнул, что Европа должна быть единой и победить путина, чтобы он не создал еще больше проблем.

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать этому. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться едиными и победить путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем,

– подчеркнул Кулеба.

ЗАЭС снова отключена от электросети

За последний месяц Запорожская АЭС во второй раз полностью отключена от сети. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 5 сентября последний энергоблок станции перешел в режим обеспечения собственных нужд АЭС после пожара под линией электропередач.

Запорожская АЭС снова была отключена от сети в тот день, когда миссия МАГАТЭ покинула станцию. Там остались 2 наблюдателя. Они должны находиться там постоянно.

Интересно – выводы МАГАТЭ после визита на станцию: смотрите видео