Произошел технологический отказ в передаче данных

Данные измерения радиации на Запорожской АЭС перестали поступать в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украины 5 сентября в 05:50.

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Специалисты госпредприятия Энергоатом, которое эксплуатирует ЗАЭС, объяснили, что произошел технологический отказ в выполнении процесса.

Следует отметить, что именно специалисты Энергоатома контролируют процессы передачи данных от АЭС Украины. Технические службы Энергоатома работают над восстановлением передачи данных.

В Энергоатоме опровергли информацию

В пресс-службе Энергоатома сообщили, что информация, что Украина не контролирует уровень радиации на Запорожской АЭС – не соответствует действительности.

Сообщается, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

Радиационный фон в Запорожской области в норме

В Запорожской ОВА сообщили, что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

По состоянию на 17:00 5 сентября гамма-фон составляет:

Запорожье – 12 мкР/час;

Энергодар – 9 мкР/час;

К-Днепровская – 9 мкР/час;

Орехов – 12 мкР/час;

Токмак – 12 мкР/час;

Васильевка – 12 мкР/час;

Михайловка – 9 мкР/час;

Вольнянск – 9 мкР/час;

Новониколаевка – 9 мкР/час

Какая ситуация на Запорожской АЭС

В понедельник, 5 сентября, основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Сообщалось, что на атомной станции осталось всего два представителя МАГАТЭ.

Сразу после того, как МАГАТЭ покинула ЗАЭС, россия прибегла к провокациям. Очередные обстрелы россиян повлекли за собой то, что последнюю линию, соединявшую ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключили.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за боевых действий ремонт линий невозможен. Министр подчеркнул, что территорию вокруг ЗАЭС следует демилитаризовать.

Как известно, россия еще в марте захватила ЗАЭС, которую регулярно обстреливает с августа. В МАГАТЭ заявили, что была нарушена физическая целостность ЗАЭС, однако побоялись обвинить в этом россию.

В кремле открыто угрожают взорвать ЗАЭС, территорию вокруг которой заминировали.

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