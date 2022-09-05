Сталася технологічна відмова у передачі даних

Дані вимірювання радіації на Запорізькій АЕС припинили надходити до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій України 5 вересня о 05:50.

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Фахівці держпідприємства Енергоатом, яке експлуатує ЗАЕС, пояснили, що сталася технологічна відмова у виконанні процесу.

Слід зазначити, що саме фахівці Енергоатома контролюють процеси передавання даних від АЕС України. Технічні служби Енергоатома працюють над відновленням передачі даних.

В Енергоатомі спростували інформацію

У пресслужбі Енергоатома повідомили, що інформація, що Україна не контролює рівень радіації на Запорізькій АЕС – не відповідає дійсності.

Повідомляється, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв'язку.

Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі

У Запорізькій ОВА повідомили, що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

Станом на 17:00 годину 5 вересня гамма-фон становить:

Запоріжжя – 12 мкР/год;

Енергодар – 9 мкР/год;

К-Дніпровська – 9 мкР/год;

Оріхів – 12 мкР/год;

Токмак – 12 мкР/год;

Василівка – 12 мкР/год;

Михайлівка – 9 мкР/год;

Вільнянськ – 9 мкР/год;

Новомиколаївка – 9 мкР/год

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

У понеділок, 5 вересня, основна частина місії МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС. Повідомлялося, що на атомній станції залишилося всього два представники МАГАТЕ.

Відразу після того, як МАГАТЕ покинула ЗАЕС, росія вдалася до провокацій. Чергові обстріли росіян спричинили те, що останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, відключили.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що через бойові дії ремонт ліній неможливий. Міністр наголосив, що територію довкола ЗАЕС потрібно демілітаризувати.

Як відомо, росія ще в березні захопила ЗАЕС, яку регулярно обстрілює із серпня. У МАГАТЕ заявили, що була порушена фізична цілісність ЗАЕС, проте побоялися звинуватити в цьому росію.

У кремлі відкрито погрожують підірвати ЗАЕС, територію довкола якої замінували.

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